Opnieuw vernielingen in oude dierentuin Emmen

(Foto: Facebook)

In de oude dierentuin in Emmen zijn opnieuw spullen vernield. In een van de toiletruimtes zijn de spiegels aan de muren kapotgeslagen, zo meldt RTV Drenthe.





Groep jongeren

Vorig jaar werden er ook vernielingen aangericht in het oude dierenpark. Een groep jongeren vernielde toen onder meer een toiletgebouw en het glas bij het berenverblijf. Ook drie kunstwerken werden onherstelbaar beschadigd. De schade bedroeg 103.000 euro. Zeven minderjarige daders kregen taakstraffen opgelegd.



Een getuige die de vernieling zag gebeuren maakte foto's van de daders. Deze foto's zijn vervolgens door anderen verspreid op Facebook. Inmiddels is bekend wie er achter de vernielingen zitten en is er aangifte gedaan bij de politie.

Door: RTV Noord Correctie melden