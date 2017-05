Joop Gall degradeert met Spakenburg

(Foto: RTV Noord)

Joop Gall is er niet in geslaagd om Spakenburg te behoeden voor degradatie uit de tweede divisie. De Muntendammer verloor zaterdagmiddag met zijn club ook de tweede finalewedstrijd van Rijnsburgse Boys. Na de 2-1 uitnederlaag werd het in Spakenburg 2-3.





- Gall debuteert bij Spakenburg met nederlaag Gall begon op 23 maart als interim-trainer bij Spakenburg en moest de club behoeden voor degradatie. Nu dat mislukt is, heeft Gall in principe zijn laatste wedstrijd gecoacht bij de tweede divisionist. Maar onlangs liet de oud-trainer van FC Emmen en Veendam al weten dat hij een langer verblijf niet uitsluit.

