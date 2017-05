Vijftien schademeldingen na beving Slochteren

Na de aardbeving die zaterdag bij Slochteren plaatsvond zijn er vijftien schademeldingen bij Centrum Veilig Wonen (CVW) binnengekomen.

De beving vond plaats rond half zes en had een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Daarmee was het de zwaarste beving in jaren.De beving zorgde dan ook voor geschrokken reacties in Slochteren, de plaats van het epicentrum.'Ik heb het wel eens meegemaakt, maar dit was toch anders, heftiger. We hoorden echt wat scheuren. Mijn vader is het gewend, maar hij kreeg ook grote ogen hoor', vertelt een inwoonster.