Schademeldingen Slochteren worden na 1 juli behandeld

Omdat er nog geen nieuw schadeprotocol is, worden meldingen van aardbevingsschade na 1 juli in behandeling genomen door het Centrum Veilig Wonen (CVW). Dat laten het CVW en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders weten.

Na de beving in Slochteren op zaterdag zijn er vijftien schademeldingen binnengekomen bij het CVW. 'Tot het nieuwe schadeprotocol er is, worden al die schades geregistreerd bij het CVW', zegt Nicolette Boelens, woordvoerder van Alders.'De NAM is op 31 maart uit het schadesysteem gestapt. Alle meldingen die sindsdien zijn gedaan, ook die na de aardbeving in Slochteren van zaterdag, worden geregistreerd en vanaf juli behandeld', vervolgt ze.Boelens heeft begrip voor boze reacties van mensen die geen vertrouwen hebben in de afhandeling, of mensen die het veel te lang vinden duren: 'Ik kan me dat heel goed voorstellen, het gaat om je eigen thuis en dat raakt je persoonlijk. Dan wil je dat dat snel afgehandeld wordt.''Alles is er dus ook op gericht om per 1 juli een nieuw schadeprotocol te hebben', aldus de woordvoerster van Alders.Het Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten zijn het vorige week eens geworden over de uitgangspunten waaraan een nieuw schadeprotocol moet voldoen.