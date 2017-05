GroenLinks wil debat met Kamp: 'Schades liggen maandenlang op een stapel'

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren roept opnieuw op tot een Kamerdebat over de aardbevingsproblematiek. Ze wil van minister Henk Kamp uitleg over het feit dat schades tot 1 juli op de plank blijven liggen. Daarnaast wil ze de bepaling van het zogeheten buitengebied ter discussie stellen.

'De zware aardbeving in Slochteren vond in theorie in het buitengebied plaats, terwijl mensen daar wel serieuze schade hebben.'Hoewel er momenteel nog geen nieuw schadeprotocol is, kunnen gedupeerden hun bevingsschade wel melden bij het Centrum Veilig Wonen. Deze meldingen worden na 1 juli afgehandeld, wanneer er een nieuwe regeling is.´Het kan niet zo zijn dat het Centrum Veilig Wonen tot 1 juli niets doet. Je kunt schademeldingen niet maandenlang op een stapel leggen. Dan begin je al met een achterstand.'Volgens Van Tongeren blijkt uit de reacties in Slochteren dat er inmiddels sprake is van ´totale gelatenheid´ na een nieuwe beving.'Het leven gaat door, alleen even kijken of er schade is. Zelf voel ik die onmacht ook. Elke keer als er goed nieuws is, volgt er weer een teleurstelling. Ik vind dat alle Nederlanders even veilig moeten kunnen wonen.'Voor een debat heeft GroenLinks een meerderheid in de Tweede Kamer nodig. Een eerdere poging strandde om die reden.