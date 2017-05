Delfzijl wil inwoners helpen bij verkopen van woning

De kavelverkoop in de nieuwe wijk Kwelderland in Delfzijl verloopt stroef. Om mensen te lokken, doet de gemeente Delfzijl een proef waarbij inwoners worden geholpen bij de verkoop van hun huidige woning.

Kwelderland ligt tegen de zeedijk aan en is ruim opgezet. Door het vele water en groen lijkt de wijk een beetje op Blauwestad. Kwelderland is gebouwd op een plek waar eerder huizen zijn gesloopt.Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol is er wel vraag naar kavels, maar loopt het vast omdat mensen eerst hun oude woning moeten verkopen. 'En dat is nog niet zo eenvoudig in dit gebied. Daarom hopen we dat we ze een beetje kunnen helpen.'Voor de proef stelt het college 1.500 euro beschikbaar. Waarmee de gemeente precies gaat helpen, is nog onduidelijk. 'Hoe we het gaan doen, moet nog op papier worden gezet. Maar de bedoeling is om woningen makkelijker te verkopen. Als het lukt, willen we daar een vervolg aan geven', vertelt Rijzebol.De pilot geldt alleen voor mensen die binnen de gemeente Delfzijl willen verhuizen. Verkoop kavels Delfzijl trekt aan: 'Dit zijn we niet meer gewend' (2016)