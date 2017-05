'Hattrick' Gyas bij EK roeien

Roeisters van de Groninger roeivereniging Gyas hadden zondag een grote inbreng in de successen van Nederland bij de Europese kampioenschappen in het Tsjechische Racice.

Dubbelvier

Sophie Souwer, vorig jaar nog in de Nederlandse acht, won met de vrouwen dubbelvier zilver, net als bij de olympsiche spelen vorig jaar, achter Duitsland.



Zilver

Marloes Oldenburg roeide met Lisa Scheenaard in de lichte dubbeltwee een zeer sterke tweede kilometer en schoof daarmee vanuit het achterveld naar zilver achter Tsjechië.



Tweede

In de kortgeleden samengestelde acht won Gyas-roeister Ymkje Clevering eveneens zilver. Alleen de Roemenen, die een sterke start hadden, bleven onbereikbaar.

