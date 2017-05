Amerikaanse auto's glimmen in Marum

De Cadillac uit 1958 (Foto: RTV Noord / Jan Been)

Tientallen liefhebbers van Amerikaanse wagens troffen elkaar zondag in Marum bij de American Car Event. Eigenaars van Mustangs, Chevrolets, Pontiacs en Cadillacs showden hun glimmende bolides en het massaal opgekomen publiek genoot daar volop van.

'855 zijn er van dit model gemaakt, daar zijn er wereldwijd nog driehonderd van over', zegt Sietse Hansma uit Boelenslaan over zijn lichtblauwe Caddilac uit 1958. 'Volgens de Cadillac Club is mijn auto de enige van dit model in Nederland.'



Bewust roestig

Lysander Akse uit Gorredijk showt zijn Ford uit 1958. Hij is gek van V8-motoren: 'Dat geluid hé, prachtig.' De oldtimer is Akses hobby: 'Hier en daar zit roest en als het te erg wordt, dan doe ik er wat aan.'



De wagen is bewust niet perfect afgewerkt. 'Als ik hem in perfecte staat breng, durf ik er niet meer in te rijden en dat wil ik juist wel. Lekker ermee rondtoeren en mensen ontmoeten met dezelfde hobby, zoals hier vandaag in Marum', zegt Akse.

