Waar moet je heen nu VV 't Zandt stopt?

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

'En nu is alles voorbij' zegt Jan Pieter Veldman. Ondanks de hitte en gezondheidsproblemen is hij aanwezig bij de allerlaatste wedstrijd van VV 't Zandt. De 78-jarige begon er op z'n twaalfde en is logischerwijs erelid van de club.

Gloriejaren

Hij staat aan het hoofd van een echte voetbalfamilie. Zoon Bennie maakte de gloriejaren mee. Er werden kampioenschappen gevierd in de periode dat de vereniging nog vier seniorenelftallen had.



Niet meer op te brengen

'Het is heel erg dat de vereniging ophoudt. Maar het is misschien wel het beste besluit.' Zijn zoon Jan Hendrik vult aan: 'Het is gewoon niet meer op te brengen. Ik vind het heel erg zonde.' Zes jaar geleden zette hij een punt achter z'n carrière.



Pijn

In de laatste wedstrijd wordt de eer van de familie hoog gehouden door Dirk Pieter. Hij speelt met nummer negen, net als zijn vader jarenlang deed. Hij zwoegt tijdens het afscheidsduel tegen De Fivel 2 op het middenveld. Het besef dat het over is doet hem pijn. 'Het doet me zeer, maar het kan niet meer. Het is op.' Hij overweegt om volgend seizoen bij De Fivel in Zeerijp te gaan spelen.



Kleinste telg

Daar zal zijn broer Jan Hendrik over een aantal jaren wellicht ook vaak te vinden zijn. Over een dikke maand wordt hij vader van een zoon. 'Waar hij gaat spelen? maakt mij niet uit of het bij De Fivel, Corenos, Poolster of Loppersum is. Ik ga hoe dan ook met hem mee.'



Verhalen

De kleinste telg van de familie Veldman zal vast en zeker de verhalen horen over de voetbalvereniging. Ook dat de laatste wedstrijd ooit van VV 't Zandt met 2-0 gewonnen werd.

Door: RTV Noord Correctie melden