39 schademeldingen na beving Slochteren

Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn tot eind zondagmiddag 39 meldingen van schade binnengekomen naar aanleiding van de aardbeving bij Slochteren.

De beving had zaterdagmiddag een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Het was een van de zwaarste bevingen van de afgelopen jaren. Het CVW heeft niet bekendgemaakt om wat voor soort schade het gaat.De schademeldingen worden overigens pas over ruim een maand in behandeling genomen. Het CVW wacht op een nieuw schadeprotocol. Per 1 juli zou dat nieuwe protocol er moeten zijn.