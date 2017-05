Expeditie Grunnen redt kinderen uit het water

Als je als waterskiër valt, dan baal je. Voordat je weer aan de kant bent, heb je meters gezwommen. De kids in Veendam hebben mazzel. Geen meters zwemmen om weer aan de kant te komen. Nee... Johan met zijn boot komt je halen. En niet alleen Johan redt vandaag kinderen uit het water...

- Een nieuw busje, of toch niet?- Dansen in de keuken met Grietje- Dik doun ien Noordbroek- Hoe is het nu in het epicentrum Slochteren?- Crazy in TermuntenDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!- de zondag van Expeditie Grunnen