Mollema blijft zevende, Dumoulin wint Giro

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema is als zevende geëindigd in het algemeen klassement van de honderdste Giro d'Italia. De Groninger werd 31e in de afsluitende tijdrit. Tom Dumoulin schreef in Milaan geschiedenis, hij won als eerste Nederlander ooit de Giro d'Italia.

Matig

Mollema kwam moeilijk in zijn ritme en moest op de finish voor de Duomo in Milaan één minuut en 46 honderdste toegeven op de winnaar van de tijdrit, de Nederlander Jos van Emden.



Verschil goed gemaakt

Dumoulin reed een sterke tijdrit en had het verschil op zijn grote concurrent, de Colombiaan Nairo Quintana, al snel in het parcours goed gemaakt. De winnaar van de roze trui gaf vijftien seconden toe op Van Emden.



Eindklassement

Dumoulin won het eindklassement met 31 seconden voorsprong op Quintana. Het brons ging naar de Italiaan Vincenzo Nibali die 40 seconden langzamer was dan de zegevierende Nederlander.













