Steppekievit uit Kazachstan is gespot bij Noordlaren

Bij Noordlaren is een zeldzame steppekievit gespot. Het is voor het eerst in jaren dat de vogel gezien is in het Noorden. Het beestje werd gespot bij de Osdijk, een weggetje door de polder.





Weggevlogen

Rond kwart over negen was de vogel gevlogen. 'Hij is nu weg, maar hij kan er ook zo ineens weer zitten', aldus de vogelspotter.



Gezienus van Iren woont tegenover het weiland waar de vogel is gezien: 'Ik ben vanavond thuisgekomen en er rijden nu al anderhalf uur fotografen af en aan. Iedereen wil een glimp van dat vogeltje opvangen, ze komen uit het hele land.'



Dwaalgast uit het oosten

De steppekievit is een vogel die normaal gesproken leeft op de steppen van Siberië en Kazachstan. Het is een trekvogel die overwintert in noordoost-Afrika, Syrië, Irak en India.



