Brandweer redt kattenredder uit boom

(Foto: 112Groningen / Jeroen Bos)

De brandweer moest er zondagavond aan te pas komen om een man uit een boom te halen die een kat wilde redden. Het dier zat al een paar dagen vast in de boom in het Sterrebos van Winschoten.

De man, een omwonende, was bezorgd over de kat en klom zelf de tientallen meters hoge kastanjeboom in. Op zo'n vijftien meter hoogte durfde ook hij niet meer naar beneden.



De brandweer deed er bijna een uur over om de man te zekeren en veilig naar beneden te brengen.



Spuiten

De kat was door de consternatie naar de top van de boom geklommen, op zo'n 25 meter hoogte. De brandweer heeft nog een uur lang geprobeerd het beestje met water uit de boom te spuiten. Beneden stonden er mannen met een kleed klaar om hem op te vangen.



Toch wist het dier bovenin te blijven zitten. De brandweer moest de spuitsessie staken, omdat het te donker werd. Op de grond is kattenvoer neergezet in de hoop dat het dier zelf naar beneden komt.

Door: RTV Noord