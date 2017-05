Verhuurder probeert opnieuw Stripmuseum op straat te zetten

(Foto: Archief / RTV Noord)

Het lijkt erop dat het Nederlands Stripmuseum in Groningen de pas geopende tentoonstelling over striptekenaar Jan Kruis moet inpakken. Ook de andere activiteiten lopen gevaar, want de huur van het pand is opgezegd.

Niet de eerste keer

Het is de tweede keer dat verhuurder beheermaatschappij Libéma probeert het Stripmuseum eruit te zetten. Zeker nu de Westerhaven door de komst van Primark meer in trek is, kan het pand voor meer geld worden verhuurd aan een commerciële partij. Dat meldt het



Forum

Het Stripmuseum gaat verhuizen naar het Groninger Forum, maar dat opent pas in 2019 de deuren. De kantonrechter moet nu een uitspraak doen.





Lees ook:

- Overzichtstentoonstelling van Jan Kruis in Stripmuseum

- Tentoonstelling over tekenaar Jan Kruis in stripmuseum

- 'Exploitatietekort Forum moet linksom of rechtsom worden opgelost' Het is de tweede keer dat verhuurder beheermaatschappij Libéma probeert het Stripmuseum eruit te zetten. Zeker nu de Westerhaven door de komst van Primark meer in trek is, kan het pand voor meer geld worden verhuurd aan een commerciële partij. Dat meldt het Dagblad van het Noorden Het Stripmuseum gaat verhuizen naar het Groninger Forum, maar dat opent pas in 2019 de deuren. De kantonrechter moet nu een uitspraak doen.

Door: RTV Noord Correctie melden