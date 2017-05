Weg dicht door gekantelde vrachtwagen

Een vrachtwagen met houtafval is maandagmorgen rond half zeven gekanteld op een rotonde bij de op- en afrit naar de A7 bij Scheemda.

De chauffeur is behandeld in een ambulance.De weg is dicht voor berging. Dit kan enkele uren duren. De afrit vanaf de A7 in de richting van de Duitse grens is afgesloten. Het verkeer kan keren bij afrit 47, adviseert de VID.