Werkzaamheden om de weg tussen Rasquert en Westernieland veilig te maken gestart

De weg tussen Westernieland en Rasquert wordt de komende dagen 'fietsveilig' gemaakt. Weggebruikers moeten omrijden via Warffum.

De werkzaamheden worden in drie fasen verdeeld. Van 29 mei tot 2 juni wordt gewerkt aan de weg vanaf de N363 tot de kruising met de Dikemaweg. Daarna wordt het stuk tussen de Dikemaweg en de Hiddingezijlsterweg onder handen genomen. Tot slot is de Dirk Wierengastraat vanaf de Oude Dijk tot de grens van Westernieland aan de beurt.De aanpak van de weg is nodig, omdat de schoolkinderen uit Den Andel sinds de sluiting van hun dorpsschool naar Rasquert of Pieterburen moeten fietsen. Daarom komen er fietsstroken en worden snelheidsremmende maatregelen genomen.