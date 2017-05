Waar is de laatste wedstrijdbal van VV 't Zandt?

De bal waarmee de laatste wedstrijd van VV 't Zandt is gespeeld, is spoorloos verdwenen.

Via Facebook is een zoekactie gestart.Het gaat om een Eredivisiebal die is ontworpen door Henk Schiffmacher, Nederlands bekendste tatoeëerder.VV 't Zandt houdt na 85 jaar op te bestaan. De club had de eer om als eerste amateurclub met de nieuwe bal te mogen spelen. De bal zou tijdens het slotfeest ook nog worden gebruikt in een onderlinge wedstrijd.Als de link in de app niet werkt, klik dan hier