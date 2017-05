Actiecomité voor Knoalster die zich 'het leplazarus werkt in Afrika'

Deddy Kruize gaf haar baan in het Refaja ziekenhuis op en verkocht haar huis in Stadskanaal om te gaan werken op een ziekenhuisboot in Afrika. Ze werd uitgeroepen tot 'Knoalster van het jaar'. En nu is er een actiecomité, dat geld voor haar inzamelt.

Fotograaf Hans Banus is de initiatiefnemer van de actie. 'Ze zit in Afrika en werkt zich daar het leplazarus. Ze moet gewoon geld hebben om haar werk te doen.'Want Kruize krijgt niet betaald voor haar werk op het schip, voor de kust van Benin. Sterker nog: het kost haar geld. Ze moet onder meer betalen voor verzekeringen.Banus verkoopt certificaten voor 25 euro per stuk, waarmee de koper één dag werk van Kruize sponsort. Zoals Jannet Buist. 'Heel bijzonder dat ze voor dit werk heeft gekozen. Ik wil haar graag steunen.'Kruize is de komende weken terug in Stadskanaal. Op familiebezoek en om de batterijen weer even op te laden, voor ze terugkeert naar Afrika.'Het geeft heel veel voldoening om daar te werken. Je ziet mensen lopen met grote tumoren, kinderen met hazenlipjes, met o-benen of x-benen, die geen kans hebben op een normaal leven. Ze worden buitengesloten door de gemeenschap, omdat ze er anders uitzien dan anderen. Het geeft zoveel voldoening als je ze die toekomst kan teruggeven. Dat is eigenlijk niet te beschrijven, hoe dat is.''Ik heb dit altijd gewild, als klein meisje wilde ik al verpleegkundige worden in Brazilië. Dat is uiteindelijk Afrika geworden.'