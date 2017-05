Kredietunie geeft groeigeld aan Valkema Machinery

(Foto: Bert Valkema)

De Kredietunie Groningen ondersteunt de groeiplannen van Valkema Machinery in Bedum met een lening.

Valkema is in 2012 begonnen met de in- en export van bouwmachines zoals shovels, graafmachines en verrijkers. Het bedrijf groeit flink en heeft geld nodig om de handel voor te financieren en ook voor de aankoop van grotere en duurdere machines.



Hoe groot het bedrag is waarmee de Kredietunie Valkema helpt, wordt niet bekend gemaakt.

