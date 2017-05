Lycurgus haalt speler van concurrent

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft zich versterkt met Frits van Gestel. De passer-loper komt over van Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

De 24-jarige Van Gestel heeft een contract getekend voor één seizoen bij de Groningse volleybalclub. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor Dynamo, de tegenstander van Lycurgus in de halve finale van de play-offs. Daarvoor speelde hij als libero bij Landstede Volleybal in Zwolle. Met die club pakte hij in 2015 de landstitel.Lycurgus heeft nu negen spelers vastgelegd voor het komende seizoen. De overige acht zijn: Erik Mattson (Can), Carlos Mora Sabaté (Spa), Pascal Hoogstra, Sam Gortzak, Auke van de Kamp, Sander Scheper, Stijn van Schie en Niels de Vries.