Stadskanaalster scholieren krijgen superzuinige auto niet aan de praat

Door technische problemen kregen studenten van het Technasium van het Ubbo Emmius in Stadskanaal hun superzuinige auto niet aan de praat tijdens de Shell Eco-marathon in Londen.

Ze zijn wel door een strenge en uitvoerige technische inspectie gekomen. 'En we hebben ontzettend veel gelerd', zegt Isa Groenewold van Team Ubbo Emmius. 'Zo weten we nu hoe belangrijk samenwerking met andere teams is. Daarnaast is het fantastisch om onze visie op energiezuinig rijden te delen in onze omgeving en een inspiratie te zijn voor anderen.'De Shell Eco-marathon is een wedstrijd voor superzuinige auto's die zijn ontworpen door scholieren en studenten uit 27 landen. In totaal deden 170 teams mee. Het Kanaalster team kwam uit in de categorie elektrische auto's met een accu. Het team moest op 1KWh zover mogelijk zien te rijden. Vorig jaar haalde Ubbo Emmius een afstand van 157 kilometer. 1 KWh staat voor evenveel energie als één liter benzine. De auto reed dus 1 op 157.De teamleden hoopten de prestatie van hun voorgangers te verbeteren en dus verder te rijden dan 157 kilometer. Maar dat is dus niet gelukt.