Lopend Vuur: Een tattoo maakt je lichaam mooier

Tijdens deze zomerse dagen zijn ze weer volop te zien: de tatoeages. Vroeger iets voor zeelui, maar tegenwoordig volop in de mode. Op voetbalvelden zie je bijvoorbeeld bijna geen voetballer meer zonder tattoo.

In ons land zijn er inmiddels bijna 1.200 tattooshops. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van acht jaar geleden. Ook het weglaseren van oude tatoeages komt steeds vaker voor.Wat is jouw mening over de tattoo? Maakt het je lichaam mooier? Of juist niet?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (# opnoord ).Vrijdag was onze stelling: 'Boven de 25 graden hoeft voor mij niet'. Van de 3.006 stemmers is 76,55 procent het hiermee eens.