Waarschuwing: 'Loop vanavond geen Avondvierdaagse'

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) adviseert lokale afdelingen de eerste dag van de Avondvierdaagse vanavond af te gelasten. Dat is omdat het KNMI code geel voor verwacht noodweer heeft afgegeven voor vanavond.

Het KNMI verwacht vanavond voor het hele land onweer, windstoten en hagel.'Wij adviseren lokale organisaties geen enkel risico te nemen', stelt een woordvoerder van de KWBN. Zij heeft alle organisaties een mail gestuurd met die waarschuwing en informatie.In onze regio worden deze week Avondvierdaagses gelopen in:- Aduard (gaat door)- Bedum ('om 14.30 uur besluit')- Eelde ('Gaat waarschijnlijk door, maar om 16.00 uur besluit')- Grijpskerk- Grootegast- Harkstede (afgelast)- Hoogezand (afgelast; woensdag inhaalavond)- Kommerzijl- Middelstum ('om 16.30 uur besluit')- Munnekezijl (gaat door)- Ten Post- Warffum ('om 18.00 uur besluit')- Winsum (´Te vroeg om te besluiten, om 14.30 uur besluit')- Wildervank (gaat door)- Zuidhorn (gaat door)Het is op dit moment onduidelijk wie gehoor geven aan de oproep van de wandelbond. Organisator van een Avondvierdaagse? Licht ons in: redactie@rtvnoord.nl Deze week lopen duizenden kinderen de Avondvierdaagse. In sommige regio's is het wandelevenement al gehouden of vindt later in juni plaats.