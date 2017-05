Standing Rock-activisten praten tijdens protestpicknick over gaswinning

Vier Standing Rock-activisten komen donderdag naar onze provincie voor een protestpicknick bij de NAM-locatie Kolham.

Dwars door het Standing Rock-reservaat, het hart van de oorspronkelijk Amerikaanse Sioux-stam, wordt een oliepijpleiding aangelegd. Deze 'Dakota XL-pijplijn' bedreigt het reservaat en de watervoorraad van miljoenen mensen. De activisten van Standing Rock krijgen vanuit de hele wereld steun voor hun verzet.Een delegatie van twee bewoners van het reservaat en twee voormalige bewoners is momenteel op internationale tour en doet Europa aan. Na Nederland reizen ze verder naar Duitsland, Spanje en naar de VN-mensenrechtenraad in Genève.In onze provincie gaan de activisten tijdens een picknick in gesprek met lokale politici en mensen die strijden tegen de gaswinning.