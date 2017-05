STAR: 'Er gebeurt te weinig voor realiseren trein naar Stadskanaal'

Museumspoorlijn STAR vindt dat de provincie Groningen meer vaart moet maken met het realiseren van een treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal.

Volgens STAR-voorzitter Pieter Hofstra duurt het te lang en wordt de STAR te weinig betrokken in het project. 'In 2016 heb ik twee keer met de gedeputeerde (Fleur Gräper, red) om tafel gezeten', zegt hij. 'We zijn nu meer dan een half jaar verder sinds het laatste gesprek en er gebeurt te weinig.'Hofstra zegt dat de provincie de STAR juist moet uitnodigen. 'Wat velen niet weten is dat wij eigenaar zijn van de grond tussen Veendam en Stadskanaal waarop de provincie een trein wil laten rijden. Men kan niet om ons heen, maar tot dusver horen wij erg weinig. Dat moet veranderen.'De provincie Groningen zegt op haar beurt dat eerst helder moet worden welke status het aan te leggen spoor krijgt. De STAR zet in op de status 'bijzonder spoor' of 'lokaal spoor', omdat de museumtreinen dan zonder al te veel consequenties over de nieuwe spoorweg kunnen rijden. De provincie Groningen wil dat het spoor de status 'hoofdspoor' krijgt.'We hebben hierover eerst een aantal vragen, voordat we daadwerkelijk verder in gesprek kunnen met de STAR', zegt gedeputeerde Fleur Gräper.Maar de STAR kan en wil niet aan het verzoek van de provincie voldoen, zegt Hofstra. 'Wij zijn niet in staat om onze treinen te laten rijden op een hoofdspoor. Al onze vrijwilligers moeten daarvoor worden omgeschoold en we moeten aanpassingen doen aan onze treinen. Dat kost heel veel geld en als STAR zijn wij niet zo'n rijke club. We kunnen dat niet zomaar ophoesten.'Kortom, de impasse over een treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is compleet. Hofstra is bereid na te denken over eventuele oplossingen, maar dan moet hij wél in gesprek komen met Gräper.'Een mogelijk oplossing zou zijn dat onze treinen niet meer naar Veendam rijden, maar rijden op een nieuw aan te leggen museumspoor richting Gasselte en Gieten. Je krijgt dan de verbinding Musselkanaal-Stadskanaal-Gasselte-Gieten. Daarvoor moet geld op tafel komen, maar voor dit project is bijna 70 miljoen euro beschikbaar. Die paar centen die moeten uit dat budget komen.'Gedeputeerde Gräper hoopt tijdens deze collegeperiode, die tot 2019 loopt, een realisatiebesluit te kunnen nemen. Of dat ook gaat lukken, durft ze niet te voorspellen. 'Er zijn erg veel partijen bij betrokken en die wensen moeten allemaal op elkaar afgestemd worden.'