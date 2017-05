Trainer Helmantel viert Girowinst Dumoulin 'met roze tompoucen en rosé'

Tom Dumoulin schreef zondag sportgeschiedenis, door als eerste Nederlandse wielrenner de Giro d'Italia te winnen. En dat in de honderdste editie. Tot vreugde van Adriaan Helmantel, een van de trainers van zijn ploeg Sunweb.

'Ik heb het gevierd met roze tompoucen en 's avonds nog een rosé wijntje', vertelt de zoon van kunstschilder Henk Helmantel uit Westeremden. 'Fantastisch. Het gaat de laatste jaren al goed met het Nederlandse wielrennen.'Helmantel volgde de afgelopen Giro ook de prestaties van Bauke Mollema met speciale belangstelling. De renner uit Zuidhorn, kopman van Trek-Segafredo, sloot de Ronde van Italië af als zevende. 'Een degelijke Giro. Maar hij had niet dat extraatje om mee te doen voor het podium.'Helmantel was zelf maar kort in de Giro. Hij kwam halverwege de ronde naar Italië en begeleidde Dumoulin tijdens de door hem gewonnen tijdrit, waarin hij voor de eerste keer in deze Giro het roze pakte. De dag daarop vertrok Helmantel weer.Deze week is Helmantel in Oostenrijk, waar Sunweb talentendagen organiseert. 'We zijn op zoek naar nieuw, jong talent voor de toekomst. Dat is ook het traject geweest met Dumoulin, alleen is dat wat sneller gegaan dan we hadden verwacht. We leiden graag op, zijn geen ploeg die grote kopmannen koopt.' Groninger ploegleider over Dumoulin: 'Dit is echt geweldig!' (2016) Adriaan Helmantel houdt champagnefles in de koelkast (2016)