Tandenborsteldief blufte: 'Ik heb een mes!'

Het Openbaar Ministerie (OM) vier maanden cel geëist tegen een 36-jarige man uit Hoogezand-Sappemeer voor diefstal en bedreiging.

Dreigen met mes

In februari stopte de man in een winkel in Groningen twee elektrische tandenborstels onder zijn jas. Een getuige zag dit en liep de man achterna. Bij de uitgang draaide de in Milaan geboren man zich om en dreigde hij met een mes te steken. Kort na zijn vlucht uit de winkel kon de politie de man aanhouden.



'Ik blufte maar wat'

De man vertelde op zitting dat hij niet eens een mes bij zich had. 'Ik blufte.'

'Hij is hard op weg om op de veelplegerslijst terecht te komen', zei de officier. Zij achtte de bedreiging ook bewezen. Naast de gevangenisstraf eiste ze een drugsverbod en plaatsing in een beschermde woonvorm voor de man.



Gokken en drugs

Sinds de Italiaan in Nederland verblijft, leeft hij van geld van zijn vader. Dit geld vergokt hij of geeft hij uit aan drugs.



Voorarrest

De man heeft 91 dagen in voorarrest gezeten. Mocht de rechtbank de eis van de officier volgen, dan hoeft de man niet terug naar de gevangenis.



Van de straf moeten 29 dagen voorwaardelijk zijn. Uitspraak is op 11 juni.

