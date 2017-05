Centrum Veilig Wonen: 'Nog genoeg werk'

Zitten de ruim driehonderd medewerkers van het Centrum Veilig Wonen (CVW) duimen te draaien, nu nieuwe schademeldingen niet in behandeling worden genomen? Absoluut niet, reageert woordvoerder Arjan van de Leur.

Het nu niet afhandelen van nieuwe schades geeft ons juist de mogelijkheid om oude schades versneld weg te werken. Van de Leur - Woordvoerder CVW

Na de aardbeving van 2.6 op de Schaal van Richter van zaterdag bij Slochteren druppelen de meldingen gestaag binnen bij het schadebedrijf in Appingedam. Het zijn er nu ruim zestig.Het geduld van de melders wordt op de proef gesteld. In afwachting van een nieuw schadeprotocol blijven hun schades tot in elk geval 1 juli liggen. Dat protocol moet er komen, nadat de NAM eind maart aankondigde uit de schade-afwikkeling te stappen.Het nu niet afhandelen van nieuwe schades roept de vraag op of de werknemers van het CVW wel genoeg te doen te hebben. 'Zeker wel. Het geeft ons juist de mogelijkheid om oude schades versneld weg te werken. Er is nog werk genoeg,' verzekert woordvoerder Van de Leur.Het voorlopig niet verwerken van de schades roept veel irritatie op. Heel begrijpelijk, vindt Susan Top van het Groninger Gasberaad.'Maar laten we niet vergeten dat in het oude systeem het vaak wel een jaar zo niet langer duurde voordat zo'n schade werd geregeld. We zijn nu in afwachting van een systeem, waarbij het allemaal veel sneller zou moeten gaan. We gaan er vanuit dat het wachten van nu het uiteindelijk wel waard zal zijn.Ondertussen wordt er al rekening mee gehouden dat er 1 juli nog geen nieuw schadeprotocol ligt. En dus dat de schademeldingen van Slochteren en eventueel nieuwe aardbevingen nog langer blijven liggen.De onderhandelingen daarover tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en organisaties als het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) zijn nog maar net weer op gang gekomen. 'Alders heeft nog een maand. Dat lijkt ons zeer krap, maar we wachten het maar af,' zegt Susan Top van het gasberaad.