Treden van Martinitoren beklommen voor zenuwziekte MS

Teams van bekende Nederlanders, mensen die lijden aan de zenuwziekte multiple sclerose (MS) en andere fanatiekelingen beklimmen woensdag, op Wereld MS Dag, de hoogste torens van Nederland. In Groningen worden de 311 treden van de Martinitoren beklommen.

Als we de krachten bundelen, kunnen wij het verschil maken en uiteindelijk onze droom uit laten komen: een MS-vrije wereld. Thomas Sanders - mede-oprichter MoveS en MS-patient

De klimactie is een initiatief van MoveS, een stichting die zich inzet voor een MS-vrije wereld.Onder de klimmers bevinden zich acteurs Mike Weerts (bekend van Voetbalvrouwen en Celblok H), Karien Noordhoff (Smeris, Baantjer) en Tim Teunissen (De Helleveeg) en presentator Loran von Liebenstein (KampeerTV) en Gouden Kalf-winnares Coosje Smid.Thomas Sanders, die MoveS mede oprichtte en zelf aan MS lijdt, licht de actie toe. 'Trappen hebben voor mij een beladen symboliek. Veertien jaar geleden liep ik in de Amsterdam ArenA de trappen op. Ik kreeg opeens mijn rechtervoet niet meer op de volgende trede. Wat met struikelen op de trappen van de ArenA begon, eindigde met de diagnose multiple sclerose.'Daarom vind ik het juist zó mooi om te zien dat iedereen nu massaal de handen ineenslaat om op deze manier aandacht te vragen voor MS. Als we de krachten bundelen, kunnen wij het verschil maken en uiteindelijk onze droom uit laten komen: een MS-vrije wereld,' zegt Sanders.In Nederland leven ruim zeventienduizend mensen met MS. In tegenstelling tot veel andere ziekten, is voor MS nog geen remedie gevonden.