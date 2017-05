Provincie steekt geld in proeftuin voor zwarte mosterd

(Foto: Flickr/Miguel Bouttry)

De provincie Groningen draagt 8000 euro bij voor het project 'Zwarte mosterd'. Op boerderijen in Kloosterburen en Nieuw Beerta wordt een proeftuin aangelegd. Het doel is om de kennis over de teelt en verwerking van zwarte mosterd te vergroten.





Vraag naar lokale producten

De provincie stelt het bedrag beschikbaar, omdat de vraag naar lokale producten stijgt. Het idee is dat akkerbouwers een extra gewas gaan verbouwen, zoals de zwarte mosterd. Op die manier komt er meer variatie in het landschap en het is volgens de provincie goed voor de kwaliteit van de bodem.



Proeftuin

De proeftuin komt bij de akkerbouwbedrijven Landgoud in Kloosterburen en Edens in Nieuw Beerta. Ook de bedrijven Abrahams Mosterdmakerij en De Marnmoeten Mosterd doen mee aan het project, net als de gemeente De Marne.



Het project loopt tot het einde van volgend jaar.



Lees ook: Provincie wil dat landbouw en natuur hand in hand gaan

