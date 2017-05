Waar zijn 'explosiekatten' Pico en Torro?

Wie weet waar de katten Pico en Torro zijn? De poezen van Benni Drenth en zijn dochter Marla zijn spoorloos, nadat hun huis in Winschoten drie weken geleden verwoest werd door een gasexplosie.

'We zijn al uren aan het roepen en lopen geweest. Maar ik heb ook mijn werk en school en kan dat niet de hele dag door doen', zegt Marla. 'Veel mensen kijken naar ze uit, maar we hebben ze helaas nog niet gevonden.'Pico is een zwart-witte kater. 'Wat vettig', volgens Marla. Torro is zwart. 'En nogal lang en groot voor een kat.''Ze kwamen niet veel buiten. En het waren net hondjes. Als we ze riepen, kwamen ze direct binnen.'De familie Drenth woont nu tijdelijk in Beerta. 'De eerste paar dagen was het continu heen en weer sjezen tussen hier en Winschoten', vertelt vader Benni. 'Om dingen te regelen, maar we kregen ook sms-jes, meldingen via Facebook en telefoontjes van mensen die de katten gezien hadden. Maar het waren steeds anderen, die er op leken.'Hun huis aan de Engelstilstraat in Winschoten ontplofte op 7 mei, door een gaslek. Benni probeert zo goed en zo kwaad als het gaat de draad weer op te pakken. 'Het is moeilijk. Je denkt er veel aan terug, maar bent ook druk bezig om van alles te regelen. Met de toekomst van het huis, maar ook van jezelf. En intussen de draad weer oppakken van het werk.'Mensen die de katten hebben gezien, kunnen een berichtje sturen naar de Facebookpagina van Marla