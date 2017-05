Justitie wil overvaller seksshop de cel in

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

Het Openbaar Ministerie in Groningen wil dat een 46-jarige Stadjer 175 dagen de cel in gaat omdat hij een seksshop aan de Gedempte Zuiderdiep heeft overvallen. Ook moet hij zich laten behandelen door een psychiater.

De veelpleger liep december vorig jaar de erotiekzaak binnen, dreigde met een mes en eiste geld. Een medewerker wist de man de deur uit te werken door hem haarlak in het gezicht te spuiten. De hele actie werd op beeld vastgelegd door bewakingscamera's.



De overvaller verraadde zichzelf een dag later door tegen een kennis over de overval te vertellen. Die belde de politie, die het gebruikte mes bij de verdachte Stadjer thuis vond.



21 pagina's ellende

'Het strafblad van de man bestaat uit 21 pagina's ellende', zei de officier. De drugsverslaafde man werd in 2006 al eens veroordeeld wegens poging tot doodslag. Volgens eerdere behandelaars is de man borderliner en is hij schizofreen.



Het slachtoffer van de overval vraagt duizend euro schadevergoeding. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord