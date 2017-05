Stelende logé moet voor straf werken

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 26-jarige man uit Stadskanaal is voor drie diefstallen veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Spullen gestolen

In 2015 bestal de man zijn vader. Hij nam een laptop, een spaarpot en een duikhorloge mee. De kast waarin de goederen lagen, was geopend met een sleutel die alleen bij de zoon bekend was.



Onderdak

In maart logeerde de man op een woonboot in Groningen. Als dank nam hij zonder toestemming van zijn gastheer waardevolle goederen mee. Dit herhaalde hij bij een vrouw in Hoogeveen, die hem eveneens onderdak verschafte. Ook zij werd bestolen en miste kostbare eigendommen.



De man kampt met psychische stoornissen en is daarom in verminderde mate toerekeningsvatbaar.

Door: RTV Noord Correctie melden