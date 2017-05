Eis: Inbreker die ging stappen in Amsterdam moet langer de kliniek in

(Foto: Flickr/Todd L. Gilbert (Creative Commons))

Een 26-jarige man uit Haren moet van het Openbaar Ministerie (OM) alsnog een jaar lang de kliniek in. De man werd eind maart al veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk en moest zich laten behandelen in een kliniek in Assen. Daar ontsnapte hij door over het hek te klimmen.

Hij dacht dat dit uitstapje geen kwaad kon en ging op stap in Amsterdam. Daarna meldde hij zich weer bij de kliniek. Daar werd minder lichtzinnig over zijn ontsnapping gedacht. Wat het OM betreft wordt de behandeling met een jaar verlengd.



Eerdere straf

De man kreeg de eerdere straf, omdat hij met een 31-jarige man uit Engewierum inbraken pleegde in een woning, een restaurant en een kinderdagverblijf in Dwingeloo. Na hun aanhouding bleek dat dit duo ook nog had ingebroken in Pieterburen. De man uit Engewierum kreeg anderhalf jaar cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk opgelegd. Beide mannen waren drank- en drugsverslaafd en hebben een lijvig strafblad.



Uitspraak over twee weken.

Door: RTV Noord Correctie melden