'Bij afwijzen schades buitengebied wordt cruciale denkfout gemaakt'

Het bureau Witteveen+Bos maakt een 'cruciale denkfout' bij het massaal afwijzen van schades buiten het officiële aardbevingsgebied. Tot die conclusie komt ingenieur Willem Meiborg uit Woerden.

Het is te bewijzen dat er forse schade is aan woningen buitengebied. Willem Meiborg - ingenieur

Hij heeft op verzoek van het Groninger Gasberaad een analyse gemaakt van de onderzoeken van dit bureau. Daarbij gaat het om de afwijzing van schades in het buitengebied van het Groninger gasveld, bij Woldendorp en rond Emmen. Volgens Witteveen+Bos wordt de schade in deze gebieden niet door gaswinning veroorzaakt.In zijn expertiserapport stelt Meiborg dat deze conclusie 'aantoonbaar onjuist' is. Hij wijst er op dat het bureau stelt dat de kans op schade in de buitengebieden kleiner is dan 1 procent. Volgens Witteveen+Bos is dat 'nihil' en is dus er geen sprake is van schade door gaswinning.Die redenering klopt in de ogen van Meiborg niet. Hij wijst er op dat ook binnen die 1 procent er toch schade kan zijn door de gaswinning. Meiborg baseert dit op een TNO-rapport, dat bij deze onderzoeken is gebruikt. Uit meetgegevens van dit onderzoeksbureau blijkt dat de kans op schade door gaswinning altijd groter is dan nul.'Het is dus onjuist om als bewezen te verklaren dat de aardbevingen als oorzaak kunnen worden uitgesloten. Het omgekeerde is waar. Het is zelfs te bewijzen, mede aan de hand van de genoemde TNO-notitie, dat er woningen in het buitengebied van Groningen zijn met zelfs forse schades door aardbevingen. En voor mij staat vast dat de schades in de 111 woningen in Emmen door de aardbevingen daar zijn veroorzaakt,' concludeert Meiborg.Hij is de kleinzoon van de Groningse ingenieur en naamgenoot Willem Meiborg; ook wel Willem Beton genoemd. Die wees als eerste in 1963 al op het gevaren van de gaswinning in Groningen.