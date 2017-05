Oppassen voor punaises bij Paterswoldsemeer

Oppassen voor zwemmers bij het Paterswoldsemeer. Onbekenden bij het strandje De Lijte aan de Meerweg punaises in het water gegooid.

Een woordvoerder van het Meerschap Paterswolde laat weten dat dit de derde keer in een half jaar tijd is dat dit is gebeurd. ´Ik heb begrepen dat ze er inmiddels uit zijn gehaald met een magneet. Er kunnen wel nog een paar in de modder liggen.´De woordvoerder roept de dader op om zich bekend te maken en te vertellen waarom hij of zij de punaises in het water heeft gegooid. ´Het is heel vervelend voor onze badgasten en geeft ons een machteloos gevoel,´ zegt de woordvoerder.Liz van der Meer, die in een paar punaises stond, roept op Facebook op tot voorzichtigheid. 'De mensen die bezig waren, zijn net klaar', schrijft ze om maandagmiddag half drie. 'Maar je weet maar nooit.'