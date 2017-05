Inwoner Hoogezand bestraft voor verzamelen kinderporno

Een 48-jarige man uit Hoogezand is voor het verzamelen van kinderporno veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd.

Op zijn computer en telefoon had de man 86 plaatjes met daarop kinderporno. Via een Amerikaans onderzoek kwam aan het licht dat de man kinderporno op zijn computer had staan. De plaatjes tussen een grote hoeveelheid pornografische bestanden. De rechters vonden niet bewezen dat de man gericht op zoek is geweest naar kinderporno.De man controleerde naar eigen zeggen niet alle bestanden. De Hoogezandster zei tegen de rechters dat hij de kinderporno per ongeluk had gedownload. De rechters gingen hier voor een deel in mee, ook al is de eerder veroordeeld voor het verzamelen van kinderporno.Door persoonlijkheidsstoornissen kan dit feit de man in verminderde mate worden aangerekend. Hij moet zich wel laten behandelen. Ook moet de man zich onthouden van websites waarop kinderporno binnengehaald kan worden.