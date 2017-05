Pijlman: 'Studenten aan Hanze moeten sneller afstuderen'

Teveel studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen doen te lang over hun studie. Dat vindt bestuursvoorzitter Henk Pijlman.

Studenten vinden de scriptie vaak een hele grote opgave. Dit duurt langer dan ze van tevoren hebben gepland. Henk Pijlman - voorzitter van bestuur Hanzehogeschool Groningen

Voor een hbo-studie staat vier jaar, maar studenten hebben vaak meer tijd nodig. Aan de Hanzehogeschool is vorig jaar ruim de helft (58 procent) binnen vijf jaar afgestudeerd. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, maar het moet nog beter kunnen, zegt Pijlman. 'Ik vind het te laag.'Volgens Pijlman lopen studenten vaak vast bij de eindscriptie. Daar zijn de laatste jaren steeds hogere eisen aan gesteld, zeker sinds de fraude aan Hogeschool Inholland in 2010.'Dat vinden veel studenten toch wel een hele grote opgave en de scriptie duurt vaak langer dan ze van te voren hebben gepland.'De Hanzehogeschool streeft naar een percentage van 62 procent. Daarvoor zet de school extra docenten in die de studenten in het laatste jaar moeten begeleiden. Ook dienen studies waar studenten wel snel afstuderen als voorbeeld voor andere opleidingen. Pijlman verwacht dat de school ook baat heeft bij de aantrekkende arbeidsmarkt. Dat zou het voor studenten aantrekkelijker maken om vaart achter de studie te zetten.De Hanzehogeschool heeft het jaar 2016 overigens afgesloten met een verlies van zes miljoen. Vorig jaar was dat een tekort van acht miljoen. Pijlman noemt dit geplande verliezen. De Hanzehogeschool heeft twee jaar geleden honderddertig extra docenten aangenomen om de klassen te kunnen verkleinen. Het geld hiervoor moet van Den Haag komen, maar dat komt pas komend studiejaar beschikbaar. Dan investeert het rijk de opbrengsten van het afschaffen van de basisbeurs in het onderwijs.De Hanzehogeschool groeit nog altijd; er studeren nu bijna 28.000 studenten. Afgelopen jaar kwam er een record aantal nieuwe studenten binnen (7174). De rek lijkt er nog niet uit, want ook het aantal aanmeldingen voor komend studiejaar is hoog. Vanaf 2020 verwacht de Hanzehogeschool terugloop in de studentenaantallen, vanwege de krimp.