Fraeylemaborg Slochteren moet opnieuw in de steigers

Krap twee maanden nadat de aardbevingsschade aan de Fraeylemaborg is gerestaureerd, moet de borg opnieuw in de steigers. Door de aardbeving van afgelopen zaterdag heeft het gebouw opnieuw schade opgelopen.

Begin januari startte een omvangrijk restauratieproject in en rond de borg. Door de aardbevingen van de afgelopen jaren moesten er op 350 plekken herstelwerkzaamheden worden verricht. Eind maart werd het project afgerond.Amper twee maanden nadat de borg werd opgeleverd moet er een nieuw plan worden opgesteld. Door de aardbeving van zaterdagmiddag van 2.6 op de schaal van Richter, is op zeven plekken in de Fraeylemaborg nieuwe aardbevingsschade vastgesteld.Hoe groot de schade precies is, wordt de komende weken bekend.