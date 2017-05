Kattenredder: 'Ik mocht niet verder klimmen van de brandweer'

Het was landelijk nieuws vanmorgen: De man uit Winschoten die in een hoge boom klom en vervolgens niet meer naar beneden durfde en door de brandweer gered moest worden.

Die man is Kamiel Blouw. Hij klom de boom in omdat hij niet langer kon aanzien dat de kat niet op eigen kracht naar beneden durfde en de brandweer weigerde te komen.'Ik had het katje bijna', blikt Blouw terug. 'Maar omdat zich steeds meer mensen om de boom verzamelden werd het dier bang en klom hij nog eens tien meter omhoog.' Blouw vermoedt dat omstanders de brandweer belden. Toen duidelijk was dat Blouw in de boom zat kwamen ze wel.'Als ik in een boom kan klimmen kan ik er ook wel weer uit', zegt Blouw. 'Maar ik mocht niet verder omhoog of omlaag klimmen van de brandweer, voor mijn eigen veiligheid.' De kattenredder werd vervolgens gezekerd door de brandweer en vervolgens naar beneden begeleid.'Ik vind het jammer dat ze het katje niet meegenomen hebben', zegt Blouw. Maar het is dus niet waar dat hij te bang was om naar beneden te klimmen? 'Dat klopt.'De kat is maandag door een professioneel boomverzorger uit de kastanje gehaald. Omdat onbekend is wie de eigenaar is, gaat het dier naar het asiel.