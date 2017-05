Nieuwe stage moet Hanze-studenten verleiden tot werk in ouderenzorg

Een nieuwe vorm van stagelopen moet studenten verpleegkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen verleiden om de ouderenzorg in te gaan.

In de ouderenzorg kunnen duizenden vacatures niet worden ingevuld omdat er geen belangstelling voor is. Studenten verpleegkunde van de Hanzehogeschool maken voortaan tijdens hun stage kennis met allerlei soorten zorginstellingen. Ze houden zich bezig met één bepaalde ziekte of type patiënten en nemen daarbij een kijkje bij verschillende instellingen die ermee bezig zijn.De eerste studenten met deze vorm van stage hebben in Oost-Groningen de groep 'kwetsbare ouderen' gevolgd. Zo'n oudere komt vaak met allerlei zorgvormen in aanraking en de studenten dus ook: van thuiszorg, ziekenhuis, revalidatie tot aan het wonen in een woonzorgcentrum. In twintig weken tijd stappen de studenten zo de hele zorgketen door.Aan deze stages werkten Ommelander Ziekenhuis Groningen en de zorginstellingen Meander en Oosterlengte mee. Zij zeggen baat te hebben bij de zogenoemde ketenstages, omdat ze veel moeten samenwerken. En de studenten? Die zien ouderenzorg volgens de Hanzehogeschool niet meer als 'saai en eentonig' maar als 'complex en dynamisch'.De nieuwe stagevorm van de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool krijgt waardering van het landelijke zorgpact, een samenwerking van onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en overheden.