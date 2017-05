Weervrouw Harma: 'Paniekzaaierij om niks voor de Avondvierdaagse'

Kan de eerste dag van de Avondvierdaagse maandagavond doorgaan of niet? Dat is de vraag die vele Nederlanders bezighoudt. Maar volgens weervrouw Harma Boer gelden de waarschuwingen voor noodweer 'absoluut niet' voor de provincie Groningen.

'Het is ontzettend jammer dat veel afgelastingen al doorgang hebben gevonden', aldus Boer. 'Ik wil niet zeggen dat er niets komt, maar voorlopig houden we het echt wel droog.'Volgens de weervrouw is de wind naar het noordwesten gedraaid en stroomt op dit moment koelere lucht ons land binnen. 'Maar de buien die ons vanuit het zuiden moeten bereiken, liggen momenteel nog boven België.'De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) adviseerde eerder op maandag lokale afdelingen de eerste dag van de Avondvierdaagse vanavond af te gelasten. Dat is omdat het KNMI code geel voor verwacht noodweer heeft afgegeven voor vanavond.Harkstede en Hoogezand hebben daar op dit moment gehoor aan gegeven, en in Middelstum en Warffum zal later vandaag een beslissing worden genomen over het wel of niet later doorgaan van het wandelevenement.In de loop van de avond zal het bewolkt worden en buien zullen pas later op de avond ontstaan, aldus Boer. 'Ontzettend jammer van de paniekzaaierij om niks voor de Avondvierdaagse.'In verband met het dreigende noodweer heeft RTV Noord vandaag een artikel gemaakt, waarin wordt bijgehouden waar er vandaag avondvierdaagses zijn en of deze doorgaan of niet. Het artikel is te vinden via deze link: