Noord Vandaag: 'Impasse om treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal is compleet'

Wie is nou eigenlijk de baas over het spoor tussen Veendam en Stadskanaal? Museumspoorlijn STAR en Prorail zijn het erover oneens, en het gebakkelei lijkt nog wel even voort te duren. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De provincie Groningen doet te weinig om een passagierstrein naar Stadskanaal mogelijk te maken. Dat zegt het bestuur van museumspoorlijn STAR, de eigenaar van het spoor tussen Veendam en Stadskanaal. Als eigenaar van het spoor voelt de STAR zich gepasseerd. Het provinciebestuur hoopt uiterlijk 2019 duidelijkheid te geven.Zondag schreef Tom Dumoulin wielergeschiedenis door de Giro d'Italia te winnen, en is na Jan Janssen en Joop Zoetemelk de derde Nederlander die een grote ronde op zijn naam heeft geschreven. Jochem Hoekstra uit Haren reed vorig jaar als stagiair met de Brabander samen bij Giant Alpacin, wat nu Sunweb is, en vertelt over zijn ervaringen.Negen op de tien mensen die aangifte hebben gedaan van oplichting via internet, zijn ontevreden over de afhandeling door politie. Zo'n 2000 mensen vulden op de site van RTV Noord onze enquete in, onder wie de familie Gibcus uit Westerbroek. De jongste telg van het gezin kocht met zijn spaargeld een spelcomputer, maar kreeg hem nooit.- Bedenken wat anderen denken en willen? Dat kunnen kleuters nog niet, maar we kunnen het ze wel aanleren.- De laatste dertig jaar van zijn carrière zat Piet Stuive op de ambulance, tot het in 2011 misging; daar schreef hij een boek over.- Ronald nam in Vlagtwedde een kijkje bij het senior-open, een vierdaags golfevenement voor ouderen.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist