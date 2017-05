Burgemeester Oldambt waarschuwt horeca voor risico's lachgas

Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt doet een beroep op de Winschoter horeca voor de risico's van lachgas. 'Het regelmatig gebruiken van lachgas als partydrug is gevaarlijk voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid.'

Dat zegt Smit in een brief aan horeca-ondernemers in zijn gemeente. Volgens hem zijn er nu afspraken gemaakt met de politie om de verkoop van het middel vanuit de horeca te monitoren, en indien nodig zal er worden ingegrepen.Uit diverse signalen van politie en ouders maakt hij op dat vooral in de weekeinden - 'met name in het centrum van Winschoten' - op grote schaal lachgas wordt gebruikt. 'Deze signalen baren mij ernstig zorgen', zegt Smit. Hij noemt in de brief gevaren van het gebruik als bloedarmoede en neurologische stoornissen.Juridische instrumenten om het verstrekken en het recreatief gebruik van lachgas in de horeca te verbieden bestaan (nog) niet. Voor Smit is dit geen reden om af te wachten tot zich een incident voordoet. 'Waarschuwen is wel het minste wat ik onder deze omstandigheden kan doen. Daarvoor zijn de risico's te groot.'Sinds juli 2016 valt het recreatief gebruik van lachgas niet meer onder de Geneesmiddelenwet, maar de Warenwet. Daarin is bepaald dat een 'waar' als lachgas gezien de bestemming en het verwachte gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of onveiligheid mag opleveren. Dat is juist waar Smit nu voor waarschuwt.'Wanneer zich onverhoopt een incident voordoet, zal ik niet aarzelen om adequate en effectieve maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en of de veiligheid', besluit Smit. Afgelopen maart gaf hij al aan het gebruik van lachgas in het uitgaanscentrum van Winschoten 'heel verontrustend' te vinden.