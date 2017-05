Kleine honderd schades gemeld na beving Slochteren

Twee dagen na de aardbeving bij Slochteren zijn 97 schademeldingen binnengekomen bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). De beving had een kracht van 2,6 op de schaal van Richter.

Een van de panden die schade opliep, is de Fraeylemaborg in Slochteren. Bij het historische gebouw is op zeven plaatsen nieuwe schade geconstateerd.De beving vond zaterdagmiddag plaats rond half zes. Het was de zwaarste in tijden.