Ex-man staat terecht voor moord op Hilly Rogaar

De rechtbank in Assen buigt zich dinsdag en woensdag over de geruchtmakende moord op Hilly Rogaar uit Veendam.

De 38-jarige moeder van drie kinderen werd eind 2015 dood aangetroffen in haar woning aan de Leidekkerstraat. Justitie vermoedt dat ze is bedwelmd en gewurgd door haar ex-man, de 44-jarige Kaper B.Er zou sprake zijn geweest van een vechtscheiding. Een kennis van B. zei destijds tegen RTV Noord: 'Wij zijn in shock en zagen dit niet aankomen. Kasper was de onschuld zelve. Hij leefde voor zijn drie kinderen. Die zijn hun moeder kwijt, maar straks misschien ook hun vader. We begrijpen er niets van'.B. wordt hij ook verdacht van het beramen van de moord op de echtgenoot van de 43-jarige Liejanne H. Zij had een relatie met B. Dat moordplan is nooit uitgevoerd.