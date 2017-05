RTV Noord-presentator Jan van der Meide maakt carrièreswitch

Jan van der Meide (Foto: RTV Noord)

Journalist en presentator Jan van der Meide (57) vertrekt bij RTV Noord. Van der Meide wordt woordvoerder van het Provinciebestuur. In die functie volgt hij Wim Trip op, die binnenkort met pensioen gaat.

Van der Meide is verheugd met de overstap: 'Bij RTV Noord heb ik alles gedaan wat mogelijk is. Radio, TV, chef actua, nieuwslezer, presentator. Altijd met veel plezier, maar het is tijd voor iets anders. Na 28 jaar is dit een hele mooie nieuwe uitdaging, waar ik heel veel zin in heb.'



Duizendpoot

Van der Meide begon in 1989 als regioverslaggever Oost-Groningen. Later volgde hij Politie en Justitie. Ook was hij een groot aantal jaren politiek verslaggever: 'Deze nieuwe functie ligt heel dicht tegen de politiek aan. Ik heb jarenlang verslag gedaan van de politieke ontwikkelingen op het Provinciehuis. Het lijkt me interressant om het van binnenuit te volgen.'



Verrassing

Op de redactie van RTV Noord is verrast gereageerd op de overstap van Jan: 'Dit zagen we niet aankomen, dit was bij ons op de vloer vandaag echt het nieuws van de dag', zei eindredacteur Remy van Mannekes.



Van Mannekes: 'Jan heeft een schat aan ervaring en een enorm geheugen. Als zo iemand vertrekt, is dat altijd een gemis. Tegelijkertijd gunnen we het Jan enorm. Dit is voor hem een prachtige kans om nog compleet iets anders te doen.'



Van der Meide verwacht in de loop van juli te kunnen beginnen met zijn nieuwe baan op het Provinciehuis.

Door: RTV Noord