Said Bakkati mist met Reading FC op haar na promotie naar de Premier League

Nét niet lukte het Said Bakkati om met Championship-club Reading FC naar het hoogste voetbalniveau van Engeland te promoveren. De Groninger verloor maandagavond met zijn team na penalty's de play-off-finale tegen Huddersfield Town.

De wedstrijd werd gespeeld op Wembley, een stadion in het noordwesten van Londen. In de reguliere speeltijd en verlenging hadden beide ploegen niet gescoord (0-0), waarna Huddersfield de strafschoppenserie met 3-4 wist te winnen.Bakkati is sinds de zomer van 2016 assistent-trainer van Jaap Stam bij Reading FC. De Stadjer van Marokkaanse afkomst werkte het seizoen daarvoor al als assistent van Stam bij Jong Ajax. Het drietal wordt gecompleteerd door landgenoot Andries Ulderink.Bakkati speelde in de jeugd van GVAV, voordat hij in 2000 naar SC Heerenveen vertrok. Daarna speelde de Groninger achtereenvolgens voor ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, FC Zwolle en sloot hij zijn spelerscarrière in 2015 af bij FC Emmen.