Stadskanaal gaat in hoger beroep tegen zaak gasfabriek

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gemeente Stadskanaal wil via een hoger beroep afdwingen dat het niet volledig hoeft op te draaien voor de kosten van 1 miljoen euro voor de sanering van de voormalige gasfabriek aan de Oosterkade.

Die fabriek draaide tussen 1908 en 1965 en er werd gas geproduceerd uit steenkool. Het gevolg was dat de bodem en het grondwater vervuild raakten.



Weigering

Om deze vervuiling jaren na dato op te lossen, werd pakweg 10 jaar geleden een deal gemaakt tussen de gemeente, de provincie en het toenmalige energiebedrijf ODG. Daarop ging aannemer Van der Wiel aan de slag.



Deze maakte in opdracht van het trio meerdere percelen in de omgeving schoon. Maar nadat Van der Wiel aan de gemeente meldde dat de grond schoon werd opgeleverd, ontstond het conflict.



Stadskanaal constateerde doormiddel van metingen dat de grond nog niet schoon was en vroeg aan Van der Wiel om het werk alsnog af te ronden. Maar die weigerde dit verzoek in te willigen.



Hersanering

Door de rechtszaak te winnen, kon de hersanering worden betaald, zo was de redenatie van de gemeente Stadskanaal. Maar het college verloor de rechtszaak op praktisch alle fronten.



Desondanks gaat Stadskanaal alsnog in hoger beroep, om af te dwingen dat Van der Wiel over de brug komt en de resterende grond in de omgeving schoonmaakt.

Door: RTV Noord Correctie melden